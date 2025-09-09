Российские войска «обезглавили» С-300 ВСУ

Вооруженные силы РФ уничтожили пусковую установку и кабину управления зенитного ракетного комплекса С-300 украинской армии, сообщила пресс-служба Минобороны. Российские войска также ударили по складам с боеприпасами, базам дронов, штабам и местам размещения военных и наемников ВСУ в 140 точках.

Уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ, — сказано в сообщении.

Системы противовоздушной обороны сбили 230 украинских беспилотников. Также перехвачено пять крылатых ракет и пять снарядов РСЗО HIMARS.

С начала СВО российские войска уничтожили 666 самолетов, 283 вертолета и более 82 тысяч БПЛА. Также ликвидированы 628 зенитных комплексов, свыше 25 тысяч танков и бронемашин, около 1,6 тысячи установок РСЗО и более 29 тысяч артиллерийских систем. Общее число уничтоженной военной автотехники превысило 41 тысячу единиц.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ при продвижении в Кременских лесах взяли под контроль около трех километров границы ЛНР. По его словам, российские войска вышли к прибрежной зоне реки Северский Донец. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.