Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 12:14

Российские войска «обезглавили» С-300 ВСУ

МО: ВС России уничтожили пусковую установку и кабину управления С-300 ВСУ

С-300 С-300 Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вооруженные силы РФ уничтожили пусковую установку и кабину управления зенитного ракетного комплекса С-300 украинской армии, сообщила пресс-служба Минобороны. Российские войска также ударили по складам с боеприпасами, базам дронов, штабам и местам размещения военных и наемников ВСУ в 140 точках.

Уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ, — сказано в сообщении.

Системы противовоздушной обороны сбили 230 украинских беспилотников. Также перехвачено пять крылатых ракет и пять снарядов РСЗО HIMARS.

С начала СВО российские войска уничтожили 666 самолетов, 283 вертолета и более 82 тысяч БПЛА. Также ликвидированы 628 зенитных комплексов, свыше 25 тысяч танков и бронемашин, около 1,6 тысячи установок РСЗО и более 29 тысяч артиллерийских систем. Общее число уничтоженной военной автотехники превысило 41 тысячу единиц.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ при продвижении в Кременских лесах взяли под контроль около трех километров границы ЛНР. По его словам, российские войска вышли к прибрежной зоне реки Северский Донец. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Минобороны РФ
ВС РФ
СВО
ЗРК
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, удастся ли Евросоюзу втянуть США в украинский конфликт
Суд вынес приговор живодеру, который насмерть забил собаку гаечным ключом
Большинство россиян считают себя доверчивыми людьми
Гуф оценил новость о «заказном убийстве» легенды хип-хопа 90-х
В Москве мигрант предлагал школьницам «куда-нибудь отойти на время»
Преследователь детей попал в поле зрения правоохранителей
Улицы Сухума превратились в реки после мощного ливня
Погода в Москве в среду, 10 сентября: ждать ли аномальную жару и ветра
Число самозанятых в Москве превысило 2 млн человек
Военэксперт указал на скрытое послание в ударе России по Генштабу ВСУ
В Белгородской области умер пострадавший при атаке БПЛА на автомобиль
Оппозиция в Непале пошла на решительные меры на фоне протестов
Королевская семья Британии: новости, новый образ Кейт после слухов о парике
Погромы в Непале обернулись пожаром в отеле, где могли быть россияне
«Опасения не беспочвенны»: политолог оценил угрозу БРИКС для Запада
«Оптимальный возраст»: Наталья Штурм вышла замуж за молодого альфонса
Беспорядки в Непале обернулись поджогом парламента
Стала известна программа форума БИОПРОМ-2025 в Геленджике
Посол Казахстана в России рассказал о новых договоренностях между странами
Подростки изнасиловали немую девочку в полицейском участке
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.