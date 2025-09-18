Украину готовят к сдаче Покровска (Красноармейск) в Донецкой Народной Республике, чтобы избежать внутреннего бунта и сгладить народное негодование, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Киев таким образом пытается оправдать в информационном поле отступление ВСУ. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда хотят избежать прямого ответа на вопрос граждан, почему украинцы массово гибнут на фронте.

В СМИ, в том числе западных, идет информация, что, возможно, придется сдать Покровск. Готовится общественное мнение Украины. Местные власти подставляют себя под шквал критики и ненависти, тем более что в стране и так все не благополучно. То есть они решили замазать глаза, чтобы как-то сгладить негодование населения по поводу оставления территории, чтобы не столкнуться с людским возмущением, бунтом. Сегодня на Украине такая ситуация, что люди спрашивают, почему гибнут их мужья и дети, а ВСУ бросают территорию и уходят. Зеленский и команда внятного ответа дать не могут. То есть они пытаются каким-то образом в информационном поле сгладить ситуацию, — пояснил Матвийчук.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что Киев начал информационную подготовку к возможной утрате контроля над Покровском. По его словам, власти Украины проводят так называемый прогрев общественного мнения и своих западных партнеров.