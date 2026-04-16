16 апреля 2026 в 15:54

HR-эксперт рассказала, когда испытательный срок считается незаконным

HR-эксперт Санина: испытательный срок является незаконным для беременных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Испытательный срок является незаконным для беременных женщин и молодых специалистов, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию Юлия Санина. Она отметила, что такой режим работы будет незаконным для несовершеннолетних сотрудников.

[К категории сотрудников, для которых не может быть установлен испытательный срок], относятся беременные женщины, матери, воспитывающие детей до трех лет, а также молодые специалисты, впервые устраивающиеся на работу по полученной специальности в течение года после окончания учебного заведения, — рассказала Санина.

HR-эксперт подчеркнула, что работать на испытательном сроке также не могут работники, переведенные на работу из другой организации и принятые на должность по конкурсу. По ее словам, введение такого режима работы запрещено и при найме на работу на срок до двух месяцев.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что работодатель не имеет права уволить некоторые категории сотрудников по своей инициативе без исключительных причин — ликвидации компании или грубых виновных действий самого работника. По ее словам, особые гарантии распространяются, в частности, на беременных и женщин с детьми до трех лет.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оставили без яиц: как экс-сенатор Арашуков «воюет» с «Черным дельфином»
Минздрав раскрыл состояние троих полицейских после стрельбы в Оренбуржье
Захарова объяснила, во что Зеленский превращает Украину
Садовод рассказал, где покупать качественные саженцы
Захарова назвала главного спонсора кризиса на Украине
Посольство РФ прокомментировало награждение Зеленского особой премией
Стала известна судьба заложников в захваченном банке в Неаполе
Гладков поручил исполнять свои обязанности заместителю
При изучении иска к экс-замглавы Минтранса обнаружены секретные документы
Военэксперт озвучил важный нюанс планирования операции США на Кубе
Hyundai зарегистрирует новый товарный знак в России
Массовая авария с участием грузовика произошла в Мурманске
Оверчук: Россия намерена учредить совместный с Азербайджаном университет
Обогнали всю Европу. Россия — четвертая в мире по ВВП: что это значит
Министр войны объявил о планах США обрушить «экономическую ярость» на Иран
«Лучший форвард своего времени»: клуб-претендент на РПЛ о подписании Дзюбы
Находящийся в розыске преступник застрелил полицейского и скрылся
«Мерзкие предложения»: Никоненко объяснил, почему почти не снимался в 90-е
Сталкер из «Дайвинчика»: одноногий сумасшедший год отравляет жизнь девушке
Продюсер Пригожин рассказал, кого следует отправлять на «Интервидение»
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

