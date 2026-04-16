HR-эксперт рассказала, когда испытательный срок считается незаконным

Испытательный срок является незаконным для беременных женщин и молодых специалистов, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию Юлия Санина. Она отметила, что такой режим работы будет незаконным для несовершеннолетних сотрудников.

[К категории сотрудников, для которых не может быть установлен испытательный срок], относятся беременные женщины, матери, воспитывающие детей до трех лет, а также молодые специалисты, впервые устраивающиеся на работу по полученной специальности в течение года после окончания учебного заведения, — рассказала Санина.

HR-эксперт подчеркнула, что работать на испытательном сроке также не могут работники, переведенные на работу из другой организации и принятые на должность по конкурсу. По ее словам, введение такого режима работы запрещено и при найме на работу на срок до двух месяцев.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что работодатель не имеет права уволить некоторые категории сотрудников по своей инициативе без исключительных причин — ликвидации компании или грубых виновных действий самого работника. По ее словам, особые гарантии распространяются, в частности, на беременных и женщин с детьми до трех лет.