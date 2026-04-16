Минобороны России анонсировало совместные учения ОДКБ

В 2026 году на территории России, Белоруссии и Казахстана пройдут совместные учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщило Минобороны РФ в мессенджере MAX. В ходе заседания Военного комитета ОДКБ участники также обсудили военно-политическую обстановку.

Делегации генеральных штабов стран — членов ОДКБ уделили особое внимание вопросам организации совместной оперативной и боевой подготовки с учетом особенностей ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах. Основными из них в текущем году станут совместные учения, которые пройдут на территории России, Белоруссии и Казахстана, — уточнили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что основной акцент на совещании был сделан на модернизации противовоздушной обороны стран Договора, а также обучении военных кадров. Подводя итоги заседания, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что все цели собрания были достигнуты.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в Организации Договора о коллективной безопасности всегда могут рассчитывать на Белоруссию. Он также отметил профессиональный и управленческий опыт нового генерального секретаря объединения Таалатбека Масадыкова.