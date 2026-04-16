16 апреля 2026 в 15:57

Минобороны России анонсировало совместные учения ОДКБ

Минобороны: ОДКБ проведет совместные учения России, Белоруссии и Казахстана

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В 2026 году на территории России, Белоруссии и Казахстана пройдут совместные учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщило Минобороны РФ в мессенджере MAX. В ходе заседания Военного комитета ОДКБ участники также обсудили военно-политическую обстановку.

Делегации генеральных штабов стран — членов ОДКБ уделили особое внимание вопросам организации совместной оперативной и боевой подготовки с учетом особенностей ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах. Основными из них в текущем году станут совместные учения, которые пройдут на территории России, Белоруссии и Казахстана, — уточнили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что основной акцент на совещании был сделан на модернизации противовоздушной обороны стран Договора, а также обучении военных кадров. Подводя итоги заседания, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что все цели собрания были достигнуты.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в Организации Договора о коллективной безопасности всегда могут рассчитывать на Белоруссию. Он также отметил профессиональный и управленческий опыт нового генерального секретаря объединения Таалатбека Масадыкова.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

