Геронтолог опроверг миф о профилактике старения

Лекарства на самом деле не помогают продлить молодость, заявил «Ридусу» геронтолог Юрий Конев. По его мнению, в профилактике старения с 18 лет нет никакого смысла. Так он отреагировал на слова директора Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ Алексея Москалева о том, что определить риски этого преждевременного процесса можно уже в совершеннолетнем возрасте.

Фармакологическая профилактика не влияет на старение. Ни одно лекарство еще не продлило молодость. И рекомендации искать у себя признаки старения с 18 лет не имеют смысла. Признаки иногда проявляются в зрелом возрасте, примерно в 35 лет, и тогда можно примерно понять, от чего отталкиваться для решения проблемы, — высказался Конев.

По его словам, единственный научно доказанный способ замедлить раннее старение — вести здоровый образ жизни, придерживаясь самых базовых рекомендаций. Он добавил, что в начале XXI века геном человека был расшифрован, но гена старения так и не обнаружили. Фармацевтические разработки в этой области не принесли результатов.

Ранее гериатр Валерий Новоселов заявил, что рост продолжительности жизни до 120 лет станет возможным при условии серьезных инвестиций в фундаментальную геронтологию — науку, которая изучает процесс старения человека. По словам врача, для этого необходимо отойти от коммерческих антивозрастных трендов и сосредоточиться на глубоких научных исследованиях.