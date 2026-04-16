16 апреля 2026 в 15:51

В Раде оценили долю реально попадающих в ВСУ мобилизованных

Депутат Рады Скороход: из 100 мобилизованных на службу в ВСУ попадут 15

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Лишь около 15 из 100 мобилизованных в итоге попадают на службу в ВСУ, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на депутата Рады Анну Скороход. По ее словам, значительная часть отсеивается на этапах подготовки и распределения.

На первом этапе уйдут те, которые смогут договориться. Дальше в СОЧ сбегут из учебки. Потом — по дороге из учебки в часть. Те, которые не освоятся, из части сбегут. И в итоге к рекрутеру доедет человек 30. Из них одному ВЛК не досмотрела, что у него вместо коленей протезы, у другого — что он слепой на один глаз, у третьего — что он психически нездоровый. Условно из 30 останется 15, — сказала Скороход.

Ранее депутат Рады Роман Костенко отметил, что на Украине ТЦК переименуют в «Офис призыва» или «Офис комплектования». По его словам, власти пытаются разделить функции военкоматов, выделив социальную составляющую и функцию призыва в разные структуры. При этом полиция не горит желанием перенимать на себя часть обязанностей ТЦК.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что украинские спецслужбы не допустят проведения акций протеста против действий сотрудников территориальных центров комплектования, поскольку любые попытки организовать массовое недовольство будут быстро пресечены. По словам экс-парламентария, не следует заблуждаться насчет масштабности народного возмущения — неприятель действует профессионально и безжалостно.

