Стало известно, как Зеленский может попытаться избавиться от Буданова

Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться избавиться от главы своего офиса Кирилла Буданова, возложив на него вину за провал мобилизации, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, ранее политик уже прибегал к этому методу, но попытка не увенчалась успехом.

Буданова в значительной степени ограничили в его возможностях. У него нет ни одного заместителя, которого он мог бы назначить сам. Все его замы — это люди [Андрея] Ермака (экс-глава офиса президента Украины. — NEWS.ru). Поэтому в такой сложной обстановке происходит принятие решений. Буданову нарезали определенный фронт работ, связанный с переговорным процессом. На него хотели бы навесить еще вопрос мобилизации, но он каким-то чудесным образом отпетлял, понимая всю пагубность и токсичность этой темы. Но вообще идея заключалась и в этом тоже: условно говоря, сжечь Буданова на посту главы офиса президента. И я не исключаю, что Ермак с Зеленским вновь попытаются это сделать, используя тему мобилизации, — высказался Килинкаров.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Зеленский не сможет уволить Буданова из-за влияния США. При этом, по его словам, украинского президента раздражает чрезмерная политическая активность его коллеги.