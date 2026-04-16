Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 15:48

Стало известно, как Зеленский может попытаться избавиться от Буданова

Экс-нардеп Килинкаров: на Буданова могут возложить вину за провал мобилизации

Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться избавиться от главы своего офиса Кирилла Буданова, возложив на него вину за провал мобилизации, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, ранее политик уже прибегал к этому методу, но попытка не увенчалась успехом.

Буданова в значительной степени ограничили в его возможностях. У него нет ни одного заместителя, которого он мог бы назначить сам. Все его замы — это люди [Андрея] Ермака (экс-глава офиса президента Украины. — NEWS.ru). Поэтому в такой сложной обстановке происходит принятие решений. Буданову нарезали определенный фронт работ, связанный с переговорным процессом. На него хотели бы навесить еще вопрос мобилизации, но он каким-то чудесным образом отпетлял, понимая всю пагубность и токсичность этой темы. Но вообще идея заключалась и в этом тоже: условно говоря, сжечь Буданова на посту главы офиса президента. И я не исключаю, что Ермак с Зеленским вновь попытаются это сделать, используя тему мобилизации, — высказался Килинкаров.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Зеленский не сможет уволить Буданова из-за влияния США. При этом, по его словам, украинского президента раздражает чрезмерная политическая активность его коллеги.

Европа
Украина
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
