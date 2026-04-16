Краснодарскую экс-судью объявили в международный розыск

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева была объявлена в международный розыск, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя Генпрокуратуры РФ. Отмечается, что она находится за пределами России.

Находится в международном розыске, в частности, Хахалева Елена Викторовна, — сказал представитель гособвинения.

Отмечается, что суд счел возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие самой Хахалевой и ее матери Ольги. По мнению инстанции, их неявка не может быть признана уважительной.

Ранее Аргентина выдала России Максима Ямнова, которого обвиняют в крупном мошенничестве, сообщила Генпрокуратура РФ. В 2021 году мужчина, по версии следствия, обманул компанию, в которой работал, присвоив себе полмиллиона рублей.

До этого представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк рассказала, что власти Объединенных Арабских Эмиратов выдали России двоих граждан, которые числились в международном розыске. Первый фигурант обвиняется в хищении 15 млн рублей, второй — в нелегальной банковской деятельности.