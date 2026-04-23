Белый дом опубликовал ролик о борьбе с мигрантами под саундтрек из «Шрека»

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала в соцсети отчетное видео о деятельности Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). В качестве саундтрека использована песня All Star группы Smash Mouth из популярного мультфильма «Шрек». Видео начинается со знаменитой сцены, в которой Шрек выходит из своего жилища и произносит фразу: «Что вы делаете на моем болоте?»

Преступникам-нелегалам не место в США, — гласит подпись к опубликованным кадрам.

Ранее сообщалось, что число случаев депортаций россиян из США существенно выросло в последние годы. По информации журналистов, больше всего депортаций пришлось на штат Калифорния, далее идут Филадельфия и Пенсильвания.

До этого Трамп поручил изменить подход к программе массовой депортации нелегальных мигрантов. Глава государства в беседе со своей женой Меланией признал, что некоторые меры «зашли слишком далеко» и людям не нравится термин «массовая депортация». По информации источника, хозяин Белого дома хочет видеть больше внимания к арестам «плохих парней», чтобы в американских городах было «меньше хаоса».