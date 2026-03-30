Число депортаций россиян из США резко выросло

Число случаев депортаций россиян из США существенно выросло в последние годы, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующие данные американского правительства. По информации агентства, больше всего депортаций пришлось на штат Калифорния, далее идут Филадельфия и Пенсильвания.

В материале сказано, что в 2021-м показатель составлял 80 человек, а в 2022-м — 68. Однако в 2023-м значение выросло до 229 случаев. В следующем году оно составило 464.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил изменить подход к программе массовой депортации нелегальных мигрантов. Глава государства в беседе со своей супругой Меланией признал, что некоторые меры «зашли слишком далеко» и людям не нравится термин «массовая депортация». Информаторы уточнили, что хозяин Белого дома хочет видеть больше внимания к арестам «плохих парней», чтобы в американских городах было «меньше хаоса».

До этого прокурор округа Хеннепин Мэри Мориарти сообщила, что в Миннесоте начали расследование против главы миграционной службы США ICE и ее агентов. По ее словам, специалисты проверят правомерность действий ведомства в 17 ситуациях.