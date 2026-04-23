Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 18:26

Песков раскрыл, как будет строиться новая архитектура безопасности Европы

Песков: выстраивание архитектуры безопасности Европы потребует диалога с Россией

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Выстраивание новой архитектуры безопасности Европы потребует диалога с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, без выстроенных контактов эта цель будет недостижима, передает РИА Новости.

Потом в любом случае это потребует еще диалога [России] с европейцами, как бы они его ни хотели. Чтобы выстраивать новую архитектуру европейской безопасности. Без этого не обойтись, — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля отмечал, что всплеск милитаризма в Европе по отношению к России требует от Москвы принятия мер по защите интересов страны. Он обратил внимание, что российская сторона видит эту негативную тенденцию.

До этого выяснилось, что США и союзники провели секретные учения Apollo Insight, в ходе которых отрабатывались различные угрозы, включая сценарии с применением российского ядерного оружия в космосе. Маневры прошли в Колорадо-Спрингс с участием Космического командования Соединенных Штатов.

Тем временем посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания активно закупает вооружение и наращивает численность военнослужащих. Страна обосновывает свои действия подготовкой к якобы противостоянию с Россией.

Власть
Кремль
Дмитрий Песков
Европа
безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.