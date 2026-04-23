Песков: выстраивание архитектуры безопасности Европы потребует диалога с Россией

Выстраивание новой архитектуры безопасности Европы потребует диалога с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, без выстроенных контактов эта цель будет недостижима, передает РИА Новости.

Потом в любом случае это потребует еще диалога [России] с европейцами, как бы они его ни хотели. Чтобы выстраивать новую архитектуру европейской безопасности. Без этого не обойтись, — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля отмечал, что всплеск милитаризма в Европе по отношению к России требует от Москвы принятия мер по защите интересов страны. Он обратил внимание, что российская сторона видит эту негативную тенденцию.

До этого выяснилось, что США и союзники провели секретные учения Apollo Insight, в ходе которых отрабатывались различные угрозы, включая сценарии с применением российского ядерного оружия в космосе. Маневры прошли в Колорадо-Спрингс с участием Космического командования Соединенных Штатов.

Тем временем посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания активно закупает вооружение и наращивает численность военнослужащих. Страна обосновывает свои действия подготовкой к якобы противостоянию с Россией.