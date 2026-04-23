В РАН рассказали о последствиях для 90% переболевших COVID-19 Вице-президент РАН Пирадов заявил о нарушении памяти у 90% перенесших COVID-19

Нарушение памяти в той или иной степени встречается примерно у 90% людей, перенесших COVID-19, сообщил вице-президент Российской академии наук, директор Российского центра неврологии и нейронаук Михаил Пирадов на Всероссийской выездной конференции в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия». Он назвал это общемировой трагедией и подчеркнул, что необходимость тренировки памяти сейчас колоссальна, передает РИА Новости.

Ранее уролог Екатерина Макарова заявила, что пандемия COVID-19 привела к росту венерических заболеваний из-за увеличения числа онлайн-знакомств и популярности препаратов для доконтактной профилактики ВИЧ (PrEP). По ее словам, PrEP защищает только от вируса иммунодефицита человека и не является универсальным средством против всех венерических инфекций. За 10 лет, с 2012 по 2022 год, количество выявленных заражений увеличилось почти на треть: с 5,6 млн до 8 млн пациентов в год.