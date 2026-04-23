Депутат ответил, повлияет ли на Россию 20-й пакет санкций от Евросоюза

Утвержденный Евросоюзом 20-й пакет санкций не станет трагедией для России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев. По его словам, российская экономика справится с новыми вызовами.

Я не думаю, что 20-й пакет санкций станет трагедией для России. Усилятся сложности, которые сегодня испытывает наша экономика, но, я думаю, это не трагично. Сегодня мы не очень сильно связаны торговыми отношениями с государствами Европы, и они не смогут реализовать санкции одномоментно. К тому же мы можем решить все вопросы с другими странами: Китаем, Индией, Турцией и с дружественными государствами Африки, Азии и Центральной Америки. Поэтому ЕС может придумывать все что угодно, но я боюсь, что ему придется отказаться от некоторых санкций, — сказал Арефьев.

Он добавил, что закрытие Ормузского пролива привело к росту цен на нефть. По словам депутата, бизнес не выдержит такого давления, поэтому ЕС придется отказаться от части антироссийских санкций.

Ранее Евросоюз, только что утвердивший 20-й пакет санкций против России, уже начал работу над 21-м. Европа намерена ужесточить меры по ограничению доходов Москвы от энергоносителей.