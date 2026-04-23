23 апреля 2026 в 15:55

«Уродливые личины»: Захарова о виновниках убийства ливанской журналистки

Захарова: смерть журналистки из Ливана — это жестокое убийство

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Гибель ливанской журналистки Амаль Халиль из издания Al Akhbar — это жестокое убийство, которому нет оправдания, написала представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. По словам дипломата, взрыв был такой силы, что ее тело с трудом извлекли из-под завалов рухнувшего многоэтажного дома. Коллега погибшей Зейнаб Фарадж получила тяжелые травмы.

Это жестокое убийство, как и смерти других журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, — тяжкое преступление, которому не может быть оправдания. Таковы уродливые личины воспетого Западом миропорядка, основанного на неписаных «правилах», а другими словами — на лжи, пренебрежении международным правом, вседозволенности, культе насилия и вере в свою исключительность, — написала дипломат.

Ранее бригаде спасателей удалось эвакуировать одну из двух раненых журналисток в поселении Тайри. Фарадж была доставлена в больницу, где ее успешно прооперировали.

До этого спасатели во время разбора завалов обнаружили Халиль. Журналистку доставили в больницу, однако к моменту прибытия женщина скончалась. Здание, в котором находилась Халиль, подверглось нескольким атакам. Сначала был уничтожен автомобиль журналистки, а после удары пришлись по самому дому.

В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов
«Ужаснейший удар»: актер Щербаков отреагировал на смерть Пиманова
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
