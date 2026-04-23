«Уродливые личины»: Захарова о виновниках убийства ливанской журналистки

Гибель ливанской журналистки Амаль Халиль из издания Al Akhbar — это жестокое убийство, которому нет оправдания, написала представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. По словам дипломата, взрыв был такой силы, что ее тело с трудом извлекли из-под завалов рухнувшего многоэтажного дома. Коллега погибшей Зейнаб Фарадж получила тяжелые травмы.

Это жестокое убийство, как и смерти других журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, — тяжкое преступление, которому не может быть оправдания. Таковы уродливые личины воспетого Западом миропорядка, основанного на неписаных «правилах», а другими словами — на лжи, пренебрежении международным правом, вседозволенности, культе насилия и вере в свою исключительность, — написала дипломат.

Ранее бригаде спасателей удалось эвакуировать одну из двух раненых журналисток в поселении Тайри. Фарадж была доставлена в больницу, где ее успешно прооперировали.

До этого спасатели во время разбора завалов обнаружили Халиль. Журналистку доставили в больницу, однако к моменту прибытия женщина скончалась. Здание, в котором находилась Халиль, подверглось нескольким атакам. Сначала был уничтожен автомобиль журналистки, а после удары пришлись по самому дому.