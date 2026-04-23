23 апреля 2026 в 17:20

«НАТО — не жилец»: Североатлантическому альянсу предрекли страшное будущее

Политолог Ткаченко предрек неминуемый крах НАТО в его нынешнем виде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Североатлантический альянс в том виде, в каком мы его знаем, обречен, выразил мнение в беседе с NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. При этом у НАТО есть шансы на какое-то время сохраниться — если не по сути, то по форме, добавил эксперт.

Миссия по «сдерживанию России» основывалась на противостоянии Соединенных Штатов и Советского Союза. А сейчас другая Россия, другие Штаты, у них другие возможности, поэтому НАТО — не жилец. В каком виде его осколки будут существовать дальше — это вопрос открытый, — сказал Ткаченко.

Он считает, что сегодня велика вероятность создания «европейского» НАТО, в котором большую роль будет играть Евросоюз. Общие черты этого альянса, полагает собеседник, уже определены.

Это будет усиление военных характеристик Европейского союза. Нынешнее НАТО останется только как место встреч европейцев с американцами, но свой военный потенциал потеряет, — указал он.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа фактически разделила союзников по НАТО на «хороших» и «плохих». Команда американского лидера ищет способы наказать «непослушных» партнеров, которые не поддержали операцию Штатов против Ирана.

Кристина Воронина
Павел Воробьев
