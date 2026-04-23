Путин призвал вспомнить строительство самой длинной в мире железной дороги

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 17:29

Путин призвал вспомнить опыт Транссиба при развитии Трансарктического коридора

Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин призвал вспомнить исторический опыт строительства Транссибирской магистрали и освоения Северного морского пути при развитии Трансарктического транспортного коридора. Он подчеркнул, что оба этих проекта задумывались и реализовывались комплексным путем.

Здесь уместно вспомнить наш собственный отечественный опыт. Так, строительство Транссиба на рубеже XIX–XX веков, а затем и освоение Северного морского пути задумывались и реализовывались именно как комплексные проекты, и они дали мощный импульс для развития целых отраслей, территорий, стали основой для рождения новых городов, предприятий, огромных индустриальных центров, — отметил Путин.

Ранее глава государства заявлял, что Россия открыта для сотрудничества в Арктике со всеми заинтересованными государствами. При этом он подчеркнул, что Москва будет решительно отстаивать свои национальные интересы в этом регионе.

Путин также указал на растущую роль Арктики как наиболее надежного маршрута для перевозок. Он подчеркнул, что речь идет в том числе и о Северном морском пути.

Власть
Владимир Путин
строительство
Сибирь
Арктика
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.