Путин призвал вспомнить строительство самой длинной в мире железной дороги

Президент России Владимир Путин призвал вспомнить исторический опыт строительства Транссибирской магистрали и освоения Северного морского пути при развитии Трансарктического транспортного коридора. Он подчеркнул, что оба этих проекта задумывались и реализовывались комплексным путем.

Здесь уместно вспомнить наш собственный отечественный опыт. Так, строительство Транссиба на рубеже XIX–XX веков, а затем и освоение Северного морского пути задумывались и реализовывались именно как комплексные проекты, и они дали мощный импульс для развития целых отраслей, территорий, стали основой для рождения новых городов, предприятий, огромных индустриальных центров, — отметил Путин.

Ранее глава государства заявлял, что Россия открыта для сотрудничества в Арктике со всеми заинтересованными государствами. При этом он подчеркнул, что Москва будет решительно отстаивать свои национальные интересы в этом регионе.

Путин также указал на растущую роль Арктики как наиболее надежного маршрута для перевозок. Он подчеркнул, что речь идет в том числе и о Северном морском пути.