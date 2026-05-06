Стало известно о ситуации с паводками в Сибири Сложная паводковая ситуация сохраняется в семи регионах Сибири

Не менее 20 жилых домов и 798 приусадебных участков остаются подтопленными в Сибири по состоянию на 6 мая, сообщил пресс-центр аппарата полпреда президента в СФО Анатолия Серышева. В семи регионах Сибири сохраняется сложная паводковая обстановка.

Сложная паводковая ситуация сохраняется в Алтайском и Красноярском краях, в Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской областях и Кемеровской области — Кузбассе, — говорится в сообщении.

Из 20 подтопленных домов 16 находятся в Красноярском крае. Среди приусадебных участков: 270 — в Кемеровской области, 198 — в Красноярском крае, 174 — в Новосибирской области. Также в зоне подтопления остаются 53 участка автодорог и четыре низководных моста.

На всех территориях организована работа по отведению воды. При этом из 2,7 тыс. подготовленных пунктов временного размещения востребован только один — в Кемеровской области, где находятся четыре взрослых и один ребенок.

Во второй декаде мая прогнозируется вскрытие среднего течения Енисея, рек Подкаменная и Нижняя Тунгуска, а также Лены (до 10 мая). Это может привести к неблагоприятным отметкам в Усть-Куте и Киренске.

В целом паводковая обстановка на территории Сибирского федерального округа развивается в соответствии с прогнозом. Контроль за ситуацией продолжается в ежедневном режиме, — отметили в аппарате.

Ранее в Томске начали процессуальную проверку по факту подтопления и проблем с инфраструктурой в поселке Заварзино. Поводом стало обращение местной жительницы в Следственный комитет РФ.