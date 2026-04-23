Раскрыто число россиян, которые могут позволить себе отпуск за границей

Вице-президент РСТ Барзыкин: 13,4 млн россиян отдохнули за границей в 2025 году

По данным на конец 2025 года, 13,4 млн россиян выехали за рубеж с туристическими целями в течение года, сообщил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его данным, этот показатель увеличился на 15,6% по сравнению с 2024 годом. Он уточнил, что россияне, путешествующие по другим странам, вывезли из РФ $50 млрд.

Несмотря на социально-экономические, политические потрясения, проблемы в России и мире, судя по данным за 2025 год, сфера туризма устойчиво растет. На выезде мы прибавили 15,6% — 13,4 млн человек выехали за рубеж. При этом россияне вывезли в путешествиях порядка $50 млрд. Это, конечно, серьезная сумма, - заявил Барзыкин.

Он добавил, что растет и внутренний туризм: 95 млн человек путешествовали по России в 2025 году. Это на 4,1% больше, чем годом ранее, уточнил вице-президент РСТ.

Ранее клинический психолог Анна Баленко заявила, что путешествия помогают сформировать новые нейронные связи. Она отметила, что их развитие начинается в любой новой обстановке. Психолог подчеркнула, что для развития мозга событие должно вызывать эмоции. По ее словам, путешествия также позволяют освободиться от привычки постоянного контроля.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
