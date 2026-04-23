«Не вышел из образа»: экс-нардеп о странных словах Буданова про Донбасс

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов своими таинственными речами о Донбассе пытается придать вес своей персоне, поделился мнением с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Так он прокомментировал слова украинского политика, что у Киева есть некое решение, которое не предполагает территориальных уступок. По словам экс-нардепа, Буданов не вышел из образа разведчика.

Желательно, чтобы политики такого уровня, я имею в виду по должности, которые являются публичными и на которых ориентируются граждане, не мутили воду. Зачем этот туман, эта загадочность? Мне кажется, [Буданов] еще не вышел из образа разведчика. В ГУР надо побольше тумана, а лучше вообще помалкивать. Возможно, Буданов, не раскрывая деталей, говорит о том, что он или группа людей разработали какой-то план. А может, они вообще ничего не придумали. Так или иначе, причина этих слов — придать таким образом вес своей персоне, — отметил Олейник.

Он добавил, что версий, как Украина хочет поступить с Донбассом, могут быть тысячи. По словам экс-депутата Рады, одна из них — капитуляция ВСУ.

Буданов говорит, что их «решение» не расстроит украинцев. Что может их устроить? То, что [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) может уйти или умереть, тогда там будет даже радость. В таком случае много ключевых моментов и проблем разрешится. Поэтому лучше такие вещи оставлять без комментариев, взять какую-то паузу, а через день-два все прояснится. Сейчас понятно лишь то, что Буданов хочет набить себе цену, — заключил Олейник.

Ранее появилась информация, что украинская делегация на мирных переговорах предлагала создать на подконтрольной Киеву части Донбасса «Донниленд» — в честь президента США Дональда Трампа. По данным источника, четверо собеседников подтвердили, что в последние месяцы официальные лица Украины выдвигали эту идею.