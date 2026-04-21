Киев задумал превратить часть Донбасса в «Донниленд»

Украинская делегация на мирных переговорах предлагала создать на подконтрольной Киеву части Донбасса «Донниленд» — в честь президента США Дональда Трампа, сообщила газета The New York Times со ссылкой на анонимных собеседников, знакомых с ходом переговоров. По данным издания, четверо собеседников подтвердили, что в последние месяцы украинские официальные лица выдвигали эту идею.

Как пишет NYT, один из переговорщиков изначально предложил такой вариант в шутку, чтобы попытаться убедить администрацию США усилить давление на Россию. Украинский представитель разработал символику «Донниленда»: зелено-золотой флаг и гимн, созданный с помощью ChatGPT. При этом журналисты подчеркивают, что остается неизвестным, видели ли эти материалы американцы.

Ранее СМИ сообщили, что делегация США может посетить Россию для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. По их словам, украинский президент Владимир Зеленский ожидал визита американцев в Киев. Как и прежде, в Москву должны прибыть спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. По данным инсайдера, американская сторона хочет сначала добиться ощутимого прогресса в переговорах, чтобы оправдать визит, и намерена посетить Россию еще раз.