Врач перечислила лучшие продукты для поддержания микробиоты

Употребление бобовых, овощей, орехов, семян и цельнозерновых круп поможет поддержать микробиоту кишечника, заявила «Москве 24» диетолог Татьяна Залетова. Она посоветовала есть отварной картофель, рис и зеленые бананы.

Чтобы поддерживать здоровье микробиома, важно кормить «хорошие» бактерии, то есть употреблять достаточно клетчатки, а это минимум 25–30 граммов в день. Источниками могут быть цельнозерновые крупы, такие как гречка, овес долгой варки (около 20–30 минут), перловка, булгур, а также орехи, семена, овощи и бобовые: нут, чечевица, фасоль, — порекомендовала Залетова.

Она отметила, что для поддержания здоровой микробиоты также важны ферментированные продукты. К ним относятся кефир, йогурты без сахара и квашеная капуста без уксуса. Среди полезных блюд врач выделила кимчи и мисо-суп.

По словам эксперта, кишечнику необходимы и полифенолы — растительные пигменты, которые работают как «лекарство» для бактерий: помогают противостоять окислительному стрессу и поддерживают рост. Их много в чернике, голубике, зеленом чае, какао, темном винограде и оливковом масле холодного отжима.

Ранее доктор медицинских наук Нина Вишневская заявила, что дисбактериоз может спровоцировать развитие психических расстройств. В частности, нарушения микробиома могут ухудшить состояние людей с расстройствами аутистического спектра, СДВГ и паническими атаками.