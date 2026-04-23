Премьеру спектакля «Идиот» проведут в театре Пушкина

В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина 13 и 14 мая пройдут премьерные показы спектакля по мотивам одноименного романа Ф. М. Достоевского. Режиссером постановки стал Сергей Тонышев.

Я очень люблю Достоевского, потому что это всегда высшая степень погружения в человека. Бывает, читаешь какой-то роман или пьесу и тебе сразу понятны поступки героев, их мотивация. А у Достоевского невозможно однозначно ответить на вопрос «Почему?» В самой природе его героев заложено противоречие, которое мы пытаемся разгадать, посмотреть на этот мир глазами князя и понять, как близость другого человека приводит к болезни, которая рождает безумие, — отметил Тонышев.

На Основную сцену театра выйдут Андрей Кузичев, Евгения Леонова, Александр Кубанин, Вероника Сафонова, Андрей Сухов и Вера Воронкова. Перед зрителями также выступят Наталья Рева-Рядинская, Валерия Елкина, Николай Рысев, Сергей Кудряшов, Руслан Чагилов, Сергей Миллер и Алексей Рахманов.

Ранее в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина прошла премьера спектакля «Лир во время чумы» по мотивам пьесы «Костюмер» Рональда Харвуда. Режиссером постановки выступил Сергей Щедрин.