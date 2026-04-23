23 апреля 2026 в 15:11

Премьеру спектакля «Идиот» проведут в театре Пушкина

Фото: Мария Левина и Алексей Фербер
16+

В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина 13 и 14 мая пройдут премьерные показы спектакля по мотивам одноименного романа Ф. М. Достоевского. Режиссером постановки стал Сергей Тонышев.

Я очень люблю Достоевского, потому что это всегда высшая степень погружения в человека. Бывает, читаешь какой-то роман или пьесу и тебе сразу понятны поступки героев, их мотивация. А у Достоевского невозможно однозначно ответить на вопрос «Почему?» В самой природе его героев заложено противоречие, которое мы пытаемся разгадать, посмотреть на этот мир глазами князя и понять, как близость другого человека приводит к болезни, которая рождает безумие, — отметил Тонышев.

На Основную сцену театра выйдут Андрей Кузичев, Евгения Леонова, Александр Кубанин, Вероника Сафонова, Андрей Сухов и Вера Воронкова. Перед зрителями также выступят Наталья Рева-Рядинская, Валерия Елкина, Николай Рысев, Сергей Кудряшов, Руслан Чагилов, Сергей Миллер и Алексей Рахманов.

Ранее в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина прошла премьера спектакля «Лир во время чумы» по мотивам пьесы «Костюмер» Рональда Харвуда. Режиссером постановки выступил Сергей Щедрин.

Общество
спектакли
театры
Культура
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

