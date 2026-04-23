23 апреля 2026 в 16:10

Экономист объяснил, почему сумма техсбора должна быть одинакова для всех игроков рынка

Доцент Жильцов: сумма техсбора должна быть одинакова для всех игроков рынка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Условия и сумма сбора должны быть одинаковыми для всех участников оборота импортной техники, сказал NEWS.ru доцент кафедры логистики Финуниверситета Денис Жильцов. Это, по его словам, снизит риск роста серого импорта.

Важно, чтобы условия и сумма сбора были одинаковыми для всех участников оборота импортной техники — и российских, и зарубежных. Это снизит риски роста серого импорта, будет стимулировать российских импортеров наращивать поставки, — пояснил эксперт.

Он добавил, что сбор не должен создавать заметной нагрузки на оборотный капитал импортеров, поэтому логично уплачивать его не заранее, а с фактической продажи товара.

В этом случае финансовая нагрузка на импортеров будет менее заметной и не потребует от участников рынка вливаний оборотного капитала и привлечения заемных средств. Это позволит бизнесу сохранить в обороте суммарно несколько десятков миллиардов рублей, — заключил он.

Ранее Минпромторг России предложил ввести технологический сбор на электронику: 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук. Платить будут производители и поставщики техники — юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

