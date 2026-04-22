Бузова выйдет на сцену театра, подлая атака ВСУ на Сызрань: что дальше

Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала израильское руководство за фразу об устранении угрозы «ядерного холокоста» в Иране, актриса Елена Захарова скептически отнеслась к постановке с участием исполнительницы Ольги Бузовой, ВСУ атаковали дронами Сызрань — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Захарова осудила Израиль за упоминание «ядерного холокоста»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неуместными заявления израильского руководства об устранении угрозы «ядерного холокоста» со стороны Ирана. По ее словам, подобные сравнения свидетельствуют о неуважении к жертвам Второй мировой войны.

«Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю „ядерного холокоста“ со стороны Ирана — это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам холокоста, а также воинам Красной армии, освобождавшей лагеря смерти», — заявила Захарова.

Она также осудила израильские власти за сравнение города Бушер и одноименной электростанции в Иране с нацистскими концлагерями. Захарова напомнила, что объект, построенный при участии российских специалистов, имеет исключительно мирный характер.

Мария Захарова

«Кому, как не Израилю, его руководству, знать об этом: нельзя станцию в Бушере, сам город Бушер связывать вот с этой ужасной антиисторической цепочкой — с Освенцимом, Собибором, Майданеком или другими концлагерями. Никто на это права не давал», — подчеркнула представитель МИД.

Елена Захарова раскритиковала спектакль с участием Бузовой

Актриса Елена Захарова в беседе с корреспондентом NEWS.ru заявила, что относится к театральным постановкам с актерами без высшего профильного образования скептически, и подчеркнула важность многолетнего обучения в вузе. Профессия формируется годами, а не только за счет популярности или подписчиков, заявила она. Так Захарова ответила на вопрос про театральную постановку с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

«Всегда, к сожалению, скептически к этому отношусь, потому что я считаю, что люди не зря учатся. Кто-то четыре года, кто-то пять лет. <...> Понятно, что сейчас век блогеров: у кого много подписчиков, тот, как говорится, наверное, и привлекает публику», — сказала Захарова.

Известно, что Бузова присоединилась к актерскому составу спектакля «Покровские ворота» в МГАТ «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной. Исполнительница впервые сыграет в репертуарном спектакле, ей досталась роль Людочки.

«Ольга Бузова исполнит роль Людочки в постановке по пьесе Леонида Зорина. Спектакль, давно полюбившийся зрителям, переносит аудиторию в атмосферу московской коммуналки 1950-х годов и сочетает элементы эстрадного жанра с проработанными характерами героев и музыкальными номерами», — сообщил источник в театре.

Ольга Бузова

Сама Бузова призналась, что участие в спектакле стало для нее значимым событием. По словам певицы, она ощутила связь с историей, любимой многими поколениями, и для нее важно не просто сыграть, а прожить. В театре добавили, что включение артистки в состав придаст постановке новое прочтение.

Также недавно певица раскрыла подробности своего участия в шоу «Ледниковый период», по словам Бузовой, ей пришлось нелегко. Однако яркие эмоции от первых успехов перевесили все трудности, уточнила звезда.

«Я до сих пор помню, как после „Ледникового периода“ выходила со льда и просто не чувствовала ног. Это красиво только со стороны, а на деле — падения, синяки, холод и постоянный страх ошибиться», — заявляла Бузова.

Подлая атака ВСУ принесла ужас в Сызрань: подробности

Утром 22 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки БПЛА украинской армии. Число пострадавших достигло 12 человек, погибли женщина и ребенок.

Спасатели эвакуировали 39 человек из жилого дома в Сызрани. Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Мирослав Пивень сообщил, что на месте происшествия были проведены аварийно-спасательные работы.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов сообщил, что двое мирных жителей, госпитализированных после трагедии, находятся в тяжелом состоянии. По его словам, еще одного пострадавшего отпустили домой на амбулаторное лечение.

«Двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе специалистами мультидисциплинарной бригады отделения экстренной плановой консультативной медпомощи областной больницы [имени] Середавина», — указал Орлов.

Подъезд дома в Сызрани, обрушившийся в результате атаки БПЛА

Также губернатор Самарской области заявил, что материальная помощь семьям погибших при обрушении будет направлена в ближайшее время. Глава региона пообещал поддержку раненым и гражданам, чье жилье было повреждено в результате чрезвычайного происшествия.

Федорищев рассказал, что провел заседание оперативного штаба с участием членов областного правительства, силового блока, оперативных служб и руководства Сызрани. Губернатор отметил, что работа по ликвидации последствий идет слаженно и четко, а пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

«В ближайшее время семьям погибших будет доведена материальная помощь. Также поддержку направим тем, кто получил ранения различной степени тяжести, а также гражданам, чье жилье пострадало», — отметил глава области.

Представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что по факту гибели и ранения мирных жителей после атаки украинских беспилотников на Сызрань было возбуждено уголовное дело о теракте.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ч. 2 ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по жилым и гражданским объектам Самарской области», — отметила Петренко.

