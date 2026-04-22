Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 12:55

Насиловал мальчиков прямо в палате: педофил-онколог вышел на свободу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Врач-педофил, совершавший надругательства над юными онкологическими больными, был освобожден из тюрьмы. NEWS.ru рассказывает подробности криминальной истории Майлза Брэдбери.

Меньше половины срока

О том, что британский врач-педофил оказался на свободе, сообщили источники издания Daily Star. Майлз Брэдбери надругался над 18 тяжелобольными детьми, находившимися под его опекой в ​​больнице Адденбрука в Кембридже в период с 2009 по 2013 год.

Педофил был приговорен к 22 годам тюремного заключения за свои преступления. Позже срок скостили до 16 лет. Брэдбери признал себя виновным по более чем 20 пунктам обвинения, включая сексуальное насилие и вуайеризм. Он также признался в хранении более 16 000 изображений непристойного характера с участием мальчиков в возрасте от 10 до 16 лет.

Но журналисты выяснили, что Брэдбери был освобожден в конце прошлого года, отсидев лишь небольшую часть назначенного наказания — 10 лет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Семьям будет тяжело это пережить»

Этот шаг вызвал ярость со стороны благотворительной организации Safer Support Now, защищающей интересы жертв, которая заявила, что «никакого времени не хватило бы для искупления вины такого чудовища», как Брэдбери.

«Мы сочувствуем жертвам и их семьям, которым, несомненно, будет тяжело пережить эту новость. Есть мнение, что за такие чудовищные преступления не хватило бы одного срока. Майлз Брэдбери занимал влиятельную должность и злоупотребил доверием самым ужасным образом. Это отвратительно, и мы выражаем соболезнования всем пострадавшим», — заявили в организации.

Насиловал за занавеской

В ходе судебных слушаний общественность узнала, что мужчина насиловал мальчиков буквально в больничной палате, пока их родители находились там же за занавеской. В основном его жертвы страдали от лейкемии, гемофилии или других серьезных заболеваний. Некоторые из них впоследствии скончались. Все свои преступления он снимал на специальную шпионскую ручку.

Судья в Королевском суде Кембриджа охарактеризовал Майлза как одного из самых ужасных педофилов, которых он когда-либо видел.

По сведениям СМИ, освободившийся доктор сменил имя. Теперь его зовут Дэниел.

Общество
Великобритания
криминал
насилие
педофилы
педофилия
дети
изнасилования
врачи
Владимир Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
В Москве пройдет суд над пенсионеркой, толкнувшей ребенка на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
«На полгода и дольше»: Чекалина перевезли в «Бутырку»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.