Насиловал мальчиков прямо в палате: педофил-онколог вышел на свободу

Врач-педофил, совершавший надругательства над юными онкологическими больными, был освобожден из тюрьмы. NEWS.ru рассказывает подробности криминальной истории Майлза Брэдбери.

Меньше половины срока

О том, что британский врач-педофил оказался на свободе, сообщили источники издания Daily Star. Майлз Брэдбери надругался над 18 тяжелобольными детьми, находившимися под его опекой в ​​больнице Адденбрука в Кембридже в период с 2009 по 2013 год.

Педофил был приговорен к 22 годам тюремного заключения за свои преступления. Позже срок скостили до 16 лет. Брэдбери признал себя виновным по более чем 20 пунктам обвинения, включая сексуальное насилие и вуайеризм. Он также признался в хранении более 16 000 изображений непристойного характера с участием мальчиков в возрасте от 10 до 16 лет.

Но журналисты выяснили, что Брэдбери был освобожден в конце прошлого года, отсидев лишь небольшую часть назначенного наказания — 10 лет.

«Семьям будет тяжело это пережить»

Этот шаг вызвал ярость со стороны благотворительной организации Safer Support Now, защищающей интересы жертв, которая заявила, что «никакого времени не хватило бы для искупления вины такого чудовища», как Брэдбери.

«Мы сочувствуем жертвам и их семьям, которым, несомненно, будет тяжело пережить эту новость. Есть мнение, что за такие чудовищные преступления не хватило бы одного срока. Майлз Брэдбери занимал влиятельную должность и злоупотребил доверием самым ужасным образом. Это отвратительно, и мы выражаем соболезнования всем пострадавшим», — заявили в организации.

Насиловал за занавеской

В ходе судебных слушаний общественность узнала, что мужчина насиловал мальчиков буквально в больничной палате, пока их родители находились там же за занавеской. В основном его жертвы страдали от лейкемии, гемофилии или других серьезных заболеваний. Некоторые из них впоследствии скончались. Все свои преступления он снимал на специальную шпионскую ручку.

Судья в Королевском суде Кембриджа охарактеризовал Майлза как одного из самых ужасных педофилов, которых он когда-либо видел.

По сведениям СМИ, освободившийся доктор сменил имя. Теперь его зовут Дэниел.

