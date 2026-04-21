Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 21:01

Захарова отреагировала на «ядерный холокост» от Израиля

Захарова назвала неуместными слова руководства Израиля о ядерном холокосте

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале назвала неуместными заявления израильского руководства об устранении угрозы «ядерного холокоста» со стороны Ирана. По ее словам, подобные сравнения свидетельствуют о неуважении к жертвам Второй мировой войны.

Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю «ядерного холокоста» со стороны Ирана — это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам холокоста, а также воинам Красной армии, освобождавшей лагеря смерти, — написала Захарова.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции во время закрытия Антальского дипломатического форума назвал экспансию Израиля угрозой глобальной безопасности. По его словам, важно задействовать все дипломатические инструменты для остановки этой политики, поскольку проблема выходит за рамки регионального конфликта.

Кроме того, главной целью Израиля на Ближнем Востоке является не Иран, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш. По его словам, еврейское государство вынашивает планы создания в «библейских границах» так называемого Великого Израиля от Нила до Евфрата, который будет включать в себя турецкую территорию.

Власть
Израиль
Иран
Мария Захарова
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.