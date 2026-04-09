Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 05:39

Бузова, Шаляпин, грустная Жасмин: фото с церемонии вручения премии «Жара»

Певец Прохор Шаляпин и певица Ольга Бузова во время фотосесии на музыкальной премии «Жара Music Awards 2026» Певец Прохор Шаляпин и певица Ольга Бузова во время фотосесии на музыкальной премии «Жара Music Awards 2026» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В концертном зале «Live Арена» в Москве завершилась церемония вручения популярной премии в области поп-музыки «Жара». Эту награду ежегодно дают за выдающиеся музыкальные достижения лучшим, по мнению зрительского жюри, авторам и исполнителям. Выявление лучших происходит в формате голосования.

За кулисами участники шоу делились новостями. Ольга Бузова сообщила, что на днях вернулась из отпуска. «Я отлично отдохнула — теперь сложно возвращаться в рабочий график. Посмотрела на Прохора Шаляпина и… еще больше расхотелось работать», — пожаловалась она NEWS.ru.

Бузова напомнила, что скоро станет тетей — ее родная сестра Анна ждет ребенка. Ольга об этом, по ее словам, узнала еще в декабре, но держала в секрете. «Это большая радость для всей нашей семьи», — сказала артистка.

Клава Кока также светится от счастья. На днях она обручилась с возлюбленным — известным блогером Дмитрием Масленниковым. Свое трогательное выступление на «Жаре» Кока посвятила будущему мужу. Он также присутствовал на мероприятии и не сводил с артистки влюбленного взгляда.

Жасмин выглядела, наоборот, грустной. Она поделилась, что с болью следит за событиями в родном Дагестане, где произошло наводнение. Пострадали десятки населенных пунктов. Певица вместе с помощниками финансово помогает нескольким десяткам семей. Она выразила надежду на скорое восстановление региона.

Как прошла церемония, кто получил награды, кадры ярких участников, — в галерее NEWS.ru.

Певец Прохор Шаляпин во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Ольга Бузова во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Ёлка во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец, блогер Егор Шип во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Юлия Савичева во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Блогер Мария Камова (Маш Милаш) во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Кети Топурия во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Участники дуэта «5Утра» Анна и Никита Беляковы во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Телеведущая, актриса, блогер Алена Водонаева во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Участники группы «Корни» во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Мот (Матвей Мельников) с супругой Марией во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Участницы группы «Тутси» во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Джони (JONY) во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Участники группы «Дискотека авария» во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Рэпер Джиган во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица, блогер Маргарита Овсянникова (Margo) во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Блогер Карина Кросс во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Алсу во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Стас Михайлов во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Музыкант, композитор Аркадий Укупник с супругой Натальей (слева) и дочерью Софьей во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Телеведущая Юлия Барановская во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Участницы группы SEREBRO во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
премии
премия «Жара»
звезды
Шоу-бизнес
Ольга Бузова
Прохор Шаляпин
Жасмин
Виктория Катаева
В. Катаева
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Бузова, Шаляпин, грустная Жасмин: фото с церемонии вручения премии «Жара»
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.