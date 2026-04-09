Бузова, Шаляпин, грустная Жасмин: фото с церемонии вручения премии «Жара»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В концертном зале «Live Арена» в Москве завершилась церемония вручения популярной премии в области поп-музыки «Жара». Эту награду ежегодно дают за выдающиеся музыкальные достижения лучшим, по мнению зрительского жюри, авторам и исполнителям. Выявление лучших происходит в формате голосования.
За кулисами участники шоу делились новостями. Ольга Бузова сообщила, что на днях вернулась из отпуска. «Я отлично отдохнула — теперь сложно возвращаться в рабочий график. Посмотрела на Прохора Шаляпина и… еще больше расхотелось работать», — пожаловалась она NEWS.ru.
Бузова напомнила, что скоро станет тетей — ее родная сестра Анна ждет ребенка. Ольга об этом, по ее словам, узнала еще в декабре, но держала в секрете. «Это большая радость для всей нашей семьи», — сказала артистка.
Клава Кока также светится от счастья. На днях она обручилась с возлюбленным — известным блогером Дмитрием Масленниковым. Свое трогательное выступление на «Жаре» Кока посвятила будущему мужу. Он также присутствовал на мероприятии и не сводил с артистки влюбленного взгляда.
Жасмин выглядела, наоборот, грустной. Она поделилась, что с болью следит за событиями в родном Дагестане, где произошло наводнение. Пострадали десятки населенных пунктов. Певица вместе с помощниками финансово помогает нескольким десяткам семей. Она выразила надежду на скорое восстановление региона.
Как прошла церемония, кто получил награды, кадры ярких участников, — в галерее NEWS.ru.
Певец Прохор Шаляпин во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Певица Ольга Бузова во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Певица Ёлка во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Певец, блогер Егор Шип во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Певица Юлия Савичева во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Блогер Мария Камова (Маш Милаш) во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Певица Кети Топурия во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Участники дуэта «5Утра» Анна и Никита Беляковы во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Телеведущая, актриса, блогер Алена Водонаева во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Участники группы «Корни» во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Певец Мот (Матвей Мельников) с супругой Марией во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Участницы группы «Тутси» во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Певец Джони (JONY) во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Участники группы «Дискотека авария» во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Рэпер Джиган во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Певица, блогер Маргарита Овсянникова (Margo) во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Блогер Карина Кросс во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Певица Алсу во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Певец Стас Михайлов во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Музыкант, композитор Аркадий Укупник с супругой Натальей (слева) и дочерью Софьей во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Телеведущая Юлия Барановская во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
Участницы группы SEREBRO во время фотосессии на Музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»
