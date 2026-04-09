Бузова, Шаляпин, грустная Жасмин: фото с церемонии вручения премии «Жара»

Певец Прохор Шаляпин и певица Ольга Бузова во время фотосесии на музыкальной премии «Жара Music Awards 2026»

В концертном зале «Live Арена» в Москве завершилась церемония вручения популярной премии в области поп-музыки «Жара». Эту награду ежегодно дают за выдающиеся музыкальные достижения лучшим, по мнению зрительского жюри, авторам и исполнителям. Выявление лучших происходит в формате голосования.

За кулисами участники шоу делились новостями. Ольга Бузова сообщила, что на днях вернулась из отпуска. «Я отлично отдохнула — теперь сложно возвращаться в рабочий график. Посмотрела на Прохора Шаляпина и… еще больше расхотелось работать», — пожаловалась она NEWS.ru.

Бузова напомнила, что скоро станет тетей — ее родная сестра Анна ждет ребенка. Ольга об этом, по ее словам, узнала еще в декабре, но держала в секрете. «Это большая радость для всей нашей семьи», — сказала артистка.

Клава Кока также светится от счастья. На днях она обручилась с возлюбленным — известным блогером Дмитрием Масленниковым. Свое трогательное выступление на «Жаре» Кока посвятила будущему мужу. Он также присутствовал на мероприятии и не сводил с артистки влюбленного взгляда.

Жасмин выглядела, наоборот, грустной. Она поделилась, что с болью следит за событиями в родном Дагестане, где произошло наводнение. Пострадали десятки населенных пунктов. Певица вместе с помощниками финансово помогает нескольким десяткам семей. Она выразила надежду на скорое восстановление региона.

