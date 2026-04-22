«Никто права не давал»: Захарова о сравнении АЭС «Бушер» с концлагерями Захарова назвала неуместным упоминание АЭС «Бушер» в одном ряду с концлагерями

Город Бушер и одноименная атомная электростанция в Иране, построенная при участии российских специалистов, имели исключительно мирный характер, и упоминать их в одном ряду с нацистскими концлагерями недопустимо, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Так она прокомментировала высказывание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Кому, как не Израилю, его руководству знать об этом, — нельзя станцию в Бушере, сам город Бушер связывать вот с этой ужасной антиисторической цепочкой — с Освенцимом, Собибором, Майданеком или другими концлагерями. Никто на это права не давал, — подчеркнула она.

Дипломат напомнила, что на станции работали граждане России, которые создавали возможности для использования мирного атома в Иране.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что после начала ударов по Ирану корпорация эвакуировала с АЭС «Бушер» более 600 российских сотрудников. По его словам, в настоящий момент на объекте пребывают 20 человек, которые добровольно приняли решение остаться, а также еще четыре сотрудника находятся в Тегеране.