Масштабную постановку «Война и мир» представят в театре «Модерн»

В Московском драматическом театре «Модерн» 25 и 28 апреля покажут масштабный спектакль «Война и мир» по одноименному роману-эпопее Льва Толстого. Режиссером постановки выступил худрук учреждения Юрий Грымов.

Действие спектакля пройдет не только на сцене, но и в других пространствах особняка на Спартаковской площади. Всего для зрителей выступят около 70 человек, в частности участники Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова. Последние исполнят православные духовные песнопения и композиции западноевропейской музыки.

Главный акцент в сюжете постановки сделан на истории Пьера Безухова — его трансформации из сторонника западноевропейских ценностей в русского патриота. Через его образ человека, живущего в смятении и ищущего свой истинный путь, режиссер отражает Россию начала XIX века.

Особенностью постановки станут 423 костюма, которые специально для «Модерна» создала художница и лауреат двух премий «Золотая маска» Ирэна Белоусова. Зрители увидят как военные мундиры, так и бальные наряды высшего общества, детально отражающие ту эпоху.

На сцене выступят Александр Колесников, Александра Плетнева, Александр Толмачев, Любовь Новак, Алексей Багдасаров, Юрий Анпилогов, Вадим Пинский, Шамиль Мухамедов, Мария Орлова, Марина Дианова и другие. Показы киноверсии спектакля пройдут в малом зале театра.

Ранее в театре «Модерн» прошел спектакль «Матрешки-кудапрешки» Грымова. Он стал обновленной версией более ранней постановки «Матрешки на округлости Земли» с участием народной артистки РФ Лики Нифонтовой.