Театр «Модерн» проведет пять спектаклей и арт-лекцию в Петербурге

Московский драматический театр «Модерн» проведет пять спектаклей и арт-лекцию в Санкт-Петербурге. Труппа отправится на большие гастроли под руководством худрука учреждения заслуженного артиста РФ Юрия Грымова. Постановки покажут с 13 по 19 мая в театре имени В. Ф. Комиссаржевской.

Я бы хотел, чтобы практика таких гастролей в Северную столицу стала для нас постоянной и мы могли показать петербуржцам наши премьеры, — отметил Грымов.

Жителям и гостям Петербурга представят следующие постановки: «Война и мир. Русский Пьер», «Скотный двор», «Петр I», «Леонардо» и «Иуда». Помимо спектаклей, состоится авторская арт-лекция «Вызов: эпоха Возрождения». В ходе нее Грымов расскажет о феномене Ренессанса, великих мастерах и тайнах происхождения мировых шедевров того времени.

Ранее в «Модерне» прошли показы масштабного спектакля «Война и мир» по одноименному роману-эпопее Льва Толстого. Действие спектакля прошло не только на сцене, но и в других пространствах особняка на Спартаковской площади. Всего для зрителей выступили около 70 человек, в частности участники Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова.