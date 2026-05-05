День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 12:09

Театр «Модерн» проведет пять спектаклей и арт-лекцию в Петербурге

Спектакль «Петр I» Спектакль «Петр I» Фото: Пресс-служба театра «Модерн»
Подписывайтесь на нас в MAX

Московский драматический театр «Модерн» проведет пять спектаклей и арт-лекцию в Санкт-Петербурге. Труппа отправится на большие гастроли под руководством худрука учреждения заслуженного артиста РФ Юрия Грымова. Постановки покажут с 13 по 19 мая в театре имени В. Ф. Комиссаржевской.

Я бы хотел, чтобы практика таких гастролей в Северную столицу стала для нас постоянной и мы могли показать петербуржцам наши премьеры, — отметил Грымов.

Жителям и гостям Петербурга представят следующие постановки: «Война и мир. Русский Пьер», «Скотный двор», «Петр I», «Леонардо» и «Иуда». Помимо спектаклей, состоится авторская арт-лекция «Вызов: эпоха Возрождения». В ходе нее Грымов расскажет о феномене Ренессанса, великих мастерах и тайнах происхождения мировых шедевров того времени.

Ранее в «Модерне» прошли показы масштабного спектакля «Война и мир» по одноименному роману-эпопее Льва Толстого. Действие спектакля прошло не только на сцене, но и в других пространствах особняка на Спартаковской площади. Всего для зрителей выступили около 70 человек, в частности участники Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова.

Общество
Санкт-Петербург
спектакли
театры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.