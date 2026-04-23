Стало известно, какую возможность для ЕС открыл 20-й пакет санкций

Новый, 20-й пакет санкций против России позволит ввести полный запрет на услуги морских перевозок российских нефти и нефтепродуктов, сообщает МИД Эстонии. По его информации, соответствующее решение сможет принять Совет Евросоюза.

Он (20-й пакет санкций. — NEWS.ru) представляет возможность Совету ЕС наложить полный запрет на услуги морской транспортировки, связанные с российскими нефтью и нефтепродуктами, — говорится в заявлении.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что страны Европейского союза приняли 20-й пакет антироссийских санкций. До этого рестрикции блокировала Венгрия, ожидая возобновления работы нефтепровода «Дружба».

Также послы стран Евросоюза на заседании в Брюсселе официально утвердили выделение кредита Украине и основные параметры ограничений против России. Решения были приняты по ускоренной процедуре после устранения последних препятствий внутри объединения.

Прежде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова возобновить поставки нефти в Венгрию по «Дружбе». Однако, по его словам, восстановление транзита зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился.