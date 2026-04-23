Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 15:48

Стало известно, какую возможность для ЕС открыл 20-й пакет санкций

МИД Эстонии: новые санкции позволят запретить морскую перевозку российской нефти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Новый, 20-й пакет санкций против России позволит ввести полный запрет на услуги морских перевозок российских нефти и нефтепродуктов, сообщает МИД Эстонии. По его информации, соответствующее решение сможет принять Совет Евросоюза.

Он (20-й пакет санкций. — NEWS.ru) представляет возможность Совету ЕС наложить полный запрет на услуги морской транспортировки, связанные с российскими нефтью и нефтепродуктами, — говорится в заявлении.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что страны Европейского союза приняли 20-й пакет антироссийских санкций. До этого рестрикции блокировала Венгрия, ожидая возобновления работы нефтепровода «Дружба».

Также послы стран Евросоюза на заседании в Брюсселе официально утвердили выделение кредита Украине и основные параметры ограничений против России. Решения были приняты по ускоренной процедуре после устранения последних препятствий внутри объединения.

Прежде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова возобновить поставки нефти в Венгрию по «Дружбе». Однако, по его словам, восстановление транзита зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился.

Европа
Эстония
санкции
нефть
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.