Черное золото вновь потекло по жилам «Дружбы» в Европу Первая партия нефти поступила по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию

Первая партия сырой нефти начала поступать по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, сообщила венгерская нефтегазовая компания MOL. Транзит российской нефти в центральноевропейском направлении восстановлен.

Сегодня утром группа компаний MOL получила сырую нефть на насосных станциях Феньеслитке и Будковце. Таким образом, поставки сырой нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию возобновились после почти трехмесячного перерыва, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина может вновь перекрыть трубопровод «Дружба», получив от Евросоюза кредит в размере €90 млрд (7,9 трлн рублей). По словам зарубежных журналистов, доверие к Киеву все чаще подвергается сомнению.

Прежде вице-президент США Джей Ди Вэнс указывал на то, что Киев оказывал влияние на внутриполитические процессы в Венгрии, в том числе используя блокаду «Дружбы» как инструмент давления. Он также отметил, что ему указывали на якобы иностранное влияние, когда он положительно высказывался о работе экс-премьера Виктора Орбана, занявшего позицию против вступления Украины в ЕС.