23 апреля 2026 в 16:00

Стало известно, как изменятся цены на путешествия в 2026 году

Вице-президент РСТ Барзыкин: цены на путешествия продолжат умеренно расти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Цены на путешествия в 2026 году продолжат умеренно расти, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Такое положение вещей, по его мнению, не скажется на потребительском спросе. Он прогнозирует рост числа бронирований на 10% по самым востребованным направлениям.

Исходя из нынешнего положения вещей, можно сказать, что если цены и будут расти в 2026 году, то умеренно. Это не помешает потребительскому спросу. Кстати, он тоже не скакнет вверх в этом году: мы ожидаем рост до 10% по самым востребованным направлениям, — сказал Барзыкин.

Ранее вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян сообщил, что Япония и Китай — недорогие страны для отдыха, там $100 в день на одного человека — это немаленькие деньги. По его словам, на эту сумму в этих странах можно питаться в дорогих ресторанах. Он также добавил, что в Китае и Японии можно найти недорогое жилье на окраине столиц: есть варианты проживания за 5000 рублей в сутки. В центральной части городов отели обойдутся дороже — около 25 тыс. рублей, уточнил он.

Максим Ширяев
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

