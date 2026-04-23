23 апреля 2026 в 15:57

Экономист объяснил, как снижение ключевой ставки повлияет на вклады

Экономист Головецкий: вклады повторят траекторию ключевой ставки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В случае снижения ключевой ставки вклады повторят траекторию движения, заявил «ФедералПресс» декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии кандидат экономических наук Николай Головецкий. Он отметил, что крупнейшие банки снизят ставки в течение трех дней, остальные — в течение одной-двух недель.

Экономист объяснил, что максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков может опуститься ниже 13% к маю. Доходность по вкладам остается привлекательной, так как в предыдущем периоде показатели в несколько раз превышали уровень инфляции.

Головецкий подчеркнул, что рубль может временно укрепиться до 70 рублей за доллар. По его словам, затем национальная валюта ослабеет до 82–83 рублей за доллар летом.

Ранее основатель Atomic Capital Александр Зайцев заявил, что ключевая ставка может снизиться до 12% годовых к концу года. По его словам, процесс смягчения денежно-кредитной политики будет плавным и поэтапным.

Экономика
экономисты
вклады
прогнозы
