Спрогнозирована ключевая ставка в России к концу года Основатель Atomic Capital Зайцев: ставка ЦБ может рухнуть до 12% к концу года

Ключевая ставка может снизиться до 12% годовых к концу года, заявил основатель Atomic Capital Александр Зайцев в беседе с «Известиями». По его словам, процесс смягчения денежно-кредитной политики будет плавным и поэтапным.

Мы, скорее всего, увидим не резкие изменения, а постепенное, поэтапное улучшение ситуации, которое будет обусловлено подтверждающими данными по инфляции и показателями экономической активности. Мы находимся в цикле смягчения денежно-кредитной политики, который будет продолжаться в течение года, — сказал Зайцев.

Среди факторов снижения ставки он назвал внешнеэкономическую конъюнктуру, возможный рост нефтегазовых доходов и сдержанную динамику экономики при стабильной инфляции. Эксперт отметил, что Банк России будет стремиться к балансу между контролем инфляции и стимулированием деловой активности, однако пространство для снижения ставки ограничено из-за сохраняющихся инфляционных рисков. Регулятор, по оценке эксперта, будет действовать осторожно, оценивая эффект каждого шага.

Ранее депутат Анатолий Аксаков допустил, что ключевую ставку в России могут снизить уже в ближайшие месяцы, причем сразу на 1,5 процентных пункта. Он отметил, что у Центрального банка есть все возможности для такого шага.