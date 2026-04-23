23 апреля 2026 в 14:05

Спрогнозирована ключевая ставка в России к концу года

Основатель Atomic Capital Зайцев: ставка ЦБ может рухнуть до 12% к концу года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ключевая ставка может снизиться до 12% годовых к концу года, заявил основатель Atomic Capital Александр Зайцев в беседе с «Известиями». По его словам, процесс смягчения денежно-кредитной политики будет плавным и поэтапным.

Мы, скорее всего, увидим не резкие изменения, а постепенное, поэтапное улучшение ситуации, которое будет обусловлено подтверждающими данными по инфляции и показателями экономической активности. Мы находимся в цикле смягчения денежно-кредитной политики, который будет продолжаться в течение года, — сказал Зайцев.

Среди факторов снижения ставки он назвал внешнеэкономическую конъюнктуру, возможный рост нефтегазовых доходов и сдержанную динамику экономики при стабильной инфляции. Эксперт отметил, что Банк России будет стремиться к балансу между контролем инфляции и стимулированием деловой активности, однако пространство для снижения ставки ограничено из-за сохраняющихся инфляционных рисков. Регулятор, по оценке эксперта, будет действовать осторожно, оценивая эффект каждого шага.

Ранее депутат Анатолий Аксаков допустил, что ключевую ставку в России могут снизить уже в ближайшие месяцы, причем сразу на 1,5 процентных пункта. Он отметил, что у Центрального банка есть все возможности для такого шага.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

