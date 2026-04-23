23 апреля 2026 в 15:09

Глава РСПП призвал ЦБ обвалить ключевую ставку сразу на 1% 24 апреля

Шохин призвал Центробанк снизить ключевую ставку в апреле до 14%

Александр Шохин
Совету директоров Банка России следует действовать более радикально при снижении ключевой ставки, не ограничиваясь шагами в 0,5 процентного пункта, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его мнению, на заседании 24 апреля регулятор мог бы принять решение о снижении «ключа» сразу на 1 п. п., до 14% годовых, передает «Интерфакс».

На наш взгляд, было бы правильным более радикально действовать здесь и снизить ставку на один процентный пункт, а не идти маленькими шажками по 0,5 процентного пункта, — сказал Шохин.

Он отметил, что медленное снижение ставки шагами по 0,5 п. п. приведет к выходу на уровень 13% только к концу года, чего будет недостаточно для придания импульса инвестиционной активности в России. Глава РСПП также напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин критиковал динамику экономических показателей относительно ранее сделанных прогнозов и поручил правительству проработать меры по поддержке экономики.

Ранее основатель Atomic Capital Александр Зайцев заявил, что ключевая ставка может снизиться до 12% годовых к концу года. Среди факторов снижения ставки он назвал внешнеэкономическую конъюнктуру, возможный рост нефтегазовых доходов и сдержанную динамику экономики при стабильной инфляции.

