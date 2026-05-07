Раскрыто число убыточных банков в России «Известия»: каждый пятый банк в России стал убыточным

В январе и феврале текущего года количество российских банков, завершивших месяцы с отрицательным финансовым результатом, выросло почти в 1,8 раза — до 60 организаций, сообщают «Известия». Это уже 19,7% от всех участников банковского сектора.

Если же учитывать все кредитные организации, доля убыточных достигает 22% (79 банков), и такой показатель стал рекордным за последние три года, пояснил эксперт Денис Сочнев.

Он связал негативную динамику с последствиями жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Она охлаждает избыточное кредитование, повышает риски по ссудам и заставляет банки увеличивать ставки по вкладам, что в итоге снижает их доходность, пояснил Сочнев.

В Центробанке подтвердили рост доли убыточных игроков, но уточнили: речь идет лишь о небольших банках, на которых приходится меньше 1% всех активов сектора. Регулятор не увидел в этом проблемы, предложив оценивать состояние банка комплексно — даже устойчивые организации могут временно получать убытки.

Операционный директор «Космовизакома» Дмитрий Михайлов назвал происходящее усилением разрыва внутри сектора, но не кризисом. Банки в целом прибыльны, однако небольшим и средним все труднее сохранять рентабельность. Крупнейшие игроки забирают основную долю прибыли, а рынок постепенно движется к консолидации, считает он.

Ранее стало известно, что российские банки начали закрывать отделения в три раза чаще в 2026 году. За три года число офисов кредитных организаций сократилось до 21,8 тыс. Показатель сократился на 483 точки.