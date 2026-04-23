В Госдуме рассказали о неочевидных штрафах для дачников Депутат Разворотнева: дачникам грозит штраф за неправильный слив воды

Дачникам грозит штраф в размере 35 тыс. рублей за неправильный слив воды, загрязняющий почву и подземные воды, заявила LIFE.ru депутат Госдумы Светлана Разворотнева. Она предупредила, что ответственность также предусмотрена за баню, если она считается капитальным строением с фундаментом и не поставлена на кадастровый учет.

Штраф за непостановку [дачи] на кадастровый учет предусмотрен — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. И точно нельзя будет продать участок с баней, если она не зарегистрирована, — отметила Разворотнева.

Парламентарий добавила, что наказание также грозит за нарушение градостроительных норм. В частности, за строительство на чужой земле или в природоохранной зоне можно получить штраф в размере 1–1,5% кадастровой стоимости захваченного участка.

Ранее юрист Евгения Балдина заявила, что за неправильную обработку дачного или садового участка от вредителей можно получить штраф до 20 тыс. рублей. Она предостерегла от использования пестицидов и агрохимикатов, предназначенных для профессиональной дезинсекции или сельского хозяйства.