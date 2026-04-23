23 апреля 2026 в 11:41

Россиян предупредили об огромных штрафах за опрыскивание дачи от вредителей

Юрист Балдина: за неправильную обработку дачи грозит штраф до 20 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
За неправильную обработку дачного или садового участка от вредителей можно получить штраф до 20 тыс. рублей, напомнила юрист Евгения Балдина в беседе с РИА Новости. Она предостерегла от использования пестицидов и агрохимикатов, предназначенных для профессиональной дезинсекции или сельского хозяйства.

Штраф за нарушение правил обращения с пестицидами — от 1 до 2 тыс. рублей. За проведение обработки рядом с источниками питьевого водоснабжения, такими как колодцы и скважины, предусмотрен штраф от 3 до 20 тыс. рублей. Нарушение санитарных требований, включая дозировку и сроки обработки, может быть расценено как порча земли и может повлечь штраф от 3 до 5 тыс. рублей, — пояснила эксперт.

Ранее юрист Михаил Салкин напомнил, что за украшения в автомобиле, которые мешают обзору водителя, предусмотрен штраф в размере 500 рублей. По его словам, к таким предметам можно отнести различные игрушки, крупные подвески и наклейки.

До этого член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров напомнил, что оскорбления и распространение клеветы в домовых чатах могут обернуться уголовным преследованием вплоть до реального срока. По закону за публичную клевету, в том числе в интернете, предусмотрены штрафы до 1 млн рублей, добавил он.

Общество
дачные участки
пестициды
штрафы
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

