Россиян предупредили об огромных штрафах за опрыскивание дачи от вредителей Юрист Балдина: за неправильную обработку дачи грозит штраф до 20 тыс. рублей

За неправильную обработку дачного или садового участка от вредителей можно получить штраф до 20 тыс. рублей, напомнила юрист Евгения Балдина в беседе с РИА Новости. Она предостерегла от использования пестицидов и агрохимикатов, предназначенных для профессиональной дезинсекции или сельского хозяйства.

Штраф за нарушение правил обращения с пестицидами — от 1 до 2 тыс. рублей. За проведение обработки рядом с источниками питьевого водоснабжения, такими как колодцы и скважины, предусмотрен штраф от 3 до 20 тыс. рублей. Нарушение санитарных требований, включая дозировку и сроки обработки, может быть расценено как порча земли и может повлечь штраф от 3 до 5 тыс. рублей, — пояснила эксперт.

