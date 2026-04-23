23 апреля 2026 в 07:00

Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине

Юрист Салкин: за создающие помехи украшения в автомобиле грозит штраф

Фото: Shutterstock/FOTODOM
За украшения в автомобиле, которые мешают обзору водителя, предусмотрен штраф в размере 500 рублей, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, к таким предметам можно отнести различные игрушки, крупные подвески и наклейки.

Штраф возможен не за сам факт украшения автомобиля, а за предметы, которые мешают обзору водителя. За управление машиной при наличии такого нарушения выносится предупреждение или штраф 500 рублей. На практике рискованными считаются прежде всего крупные подвески, игрушки, амулеты, ароматизаторы и иные аксессуары на зеркале заднего вида, если они перекрывают часть дороги. Аналогично могут возникнуть вопросы к наклейкам, табличкам, декоративным лентам и другим элементам на лобовом стекле, — пояснил Салкин.

Ранее автоюрист Андрей Полозов предупредил, что водитель обязан пройти медосвидетельствование по требованию инспектора. По его словам, в случае отказа может грозить штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
