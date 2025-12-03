Европу уличили в поставке за рубеж пестицидов, вызывающих рак Bloomberg: ЕС экспортирует в Нигерию вызывающие рак запрещенные пестициды

Европейские компании поставляют в Нигерию пестициды, запрещенные к применению на территории Европейского союза и предположительно способные вызывать онкологические и неврологические заболевания, сообщает Bloomberg. Агентство приводит мнение специалиста в области общественного здравоохранения Мичиганского университета США Мухаммеда Кабира Муса, который сказал, что существуют серьезные научные доказательства связи между некоторыми химическими веществами и развитием рака.

Существуют весомые научные доказательства связи между определенными химикатами, запрещенными ЕС, и развитием таких состояний, как рак и неврологические расстройства, — сказал Муса.

Согласно данным неправительственной организации Alliance for Action on Pesticides in Nigeria (AAPN), выступающей за постепенный отказ от высокотоксичных пестицидов, более половины агрохимикатов, используемых в Нигерии, представляют значительную угрозу для здоровья людей. Около 40% из них запрещены к продаже в Европе. В числе веществ, поставляемых в Нигерию, — манкоцеб от компаний Bayer и UPL.

Ранее свыше 111 тонн чая, содержащего запрещенные пестициды, было выявлено и изъято из оборота в России за первые восемь месяцев 2025 года. Экспертизе подверглись более 57 тыс. образцов чайной продукции.