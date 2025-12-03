Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 17:29

Европу уличили в поставке за рубеж пестицидов, вызывающих рак

Bloomberg: ЕС экспортирует в Нигерию вызывающие рак запрещенные пестициды

Фото: Zhai Huiyong/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Европейские компании поставляют в Нигерию пестициды, запрещенные к применению на территории Европейского союза и предположительно способные вызывать онкологические и неврологические заболевания, сообщает Bloomberg. Агентство приводит мнение специалиста в области общественного здравоохранения Мичиганского университета США Мухаммеда Кабира Муса, который сказал, что существуют серьезные научные доказательства связи между некоторыми химическими веществами и развитием рака.

Существуют весомые научные доказательства связи между определенными химикатами, запрещенными ЕС, и развитием таких состояний, как рак и неврологические расстройства, — сказал Муса.

Согласно данным неправительственной организации Alliance for Action on Pesticides in Nigeria (AAPN), выступающей за постепенный отказ от высокотоксичных пестицидов, более половины агрохимикатов, используемых в Нигерии, представляют значительную угрозу для здоровья людей. Около 40% из них запрещены к продаже в Европе. В числе веществ, поставляемых в Нигерию, — манкоцеб от компаний Bayer и UPL.

Ранее свыше 111 тонн чая, содержащего запрещенные пестициды, было выявлено и изъято из оборота в России за первые восемь месяцев 2025 года. Экспертизе подверглись более 57 тыс. образцов чайной продукции.

пестициды
Европа
Нигерия
Африка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Астрахани раскрыли браконьерскую схему с осетровыми на 250 млн рублей
В приграничном регионе отменили концерты SHAMAN
«Спартак» обыграл соперника на его территории в ходе матча КХЛ
Сотрудница банка попала за решетку из-за шикарной жизни на краденные деньги
Глава ВТБ вспомнил анекдот на фоне споров банков с маркетплейсами
ЕК одобрила предложения по экспроприации активов России
«Девственности не лишил, но все остальное было»: отец 7 лет насиловал дочку
Буданова высмеяли за давнее обещание выпить кофе в Крыму
Молдавия окончательно определилась с судьбой Русского дома в Кишиневе
Напавшему на сотрудников ФСИН американцу увеличили срок до 10 лет
«Все важно»: Собянин высказался о выплатах бойцам СВО в Москве
Камера засняла момент наезда на ребенка в Кемеровской области
«Я вижу тень»: модель нашли закопанной лесу после тревожных сообщений
Блогер призвал россиян не переживать из-за блокировки WhatsApp
Редкие птицы начали переселяться в российский город
«Аэрофлот» запустил «Бизнес-проездной» для частых перелетов
Блогера-правозащитника задержали за вымогательства с шантажом
Цитрусовый десерт из слоеного теста: рецепт для новичков
Стая бродячих собак спасла брошенного матерью младенца
Пусть Богородица хранит вас: открытки на Введение во храм — 4 декабря
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.