В чае популярных марок обнаружены опасные пестициды В России изъяли из продаж свыше 111 тонн чая с пестицидами

За первые восемь месяцев 2025 года в России было обнаружено и изъято из оборота свыше 111 тонн чая, содержащего запрещенные пестициды, передают «Известия» со ссылкой на результаты проверок Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Отмечается, что экспертизы охватили более 57 тыс. образцов чайной продукции.

В результате нарушения были выявлены у ряда известных брендов, включая Tess, Greenfield, «Русская чайная компания», «Золотая чаша» и «Беседа». Источником опасной продукции стали семь крупных производителей, таких как «Орими», «Универсальные пищевые технологии» и «РЧК-Трейдинг».

В связи с инцидентом Общественная потребительская инициатива направила обращения в Генпрокуратуру и Минсельхоз с требованием привлечь виновных к ответственности. Специалисты предупреждают, что попадание этих ядохимикатов в организм человека может нанести значительный вред здоровью.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы Роспотребнадзор отмечает увеличение числа зарегистрированных случаев продажи просроченных товаров в российских магазинах. В апреле 2025 года физические и юридические лица допустили 4,2 и 14 тыс. нарушений соответственно. К августу эти показатели выросли до 4,8 тыс. и почти 15 тыс. соответственно.