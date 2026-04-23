Назван неочевидный способ дать бизнесу толчок для развития в кризис

Обновление офиса станет стимулом для развития бизнеса в условиях кризиса, заявила NEWS.ru директор по аренде делового квартала «Сколково Парк» Елена Малиновская. По ее словам, привязанность к устаревшей среде сдерживает рост компаний.

В последнее время рынок труда меняется: вакансий становится меньше, конкуренция — выше, а вместе с тем обостряются опасения остаться без работы. В таких условиях у сотрудников включается защитный механизм — токсичная лояльность. Один из факторов, который может усиливать или ослаблять проблему, — это рабочая среда. Привязанность к старому офису в центре из-за привычной локации и планировки тормозит развитие компании, а организация пространства влияет на стиль работы и способность бизнеса меняться и адаптироваться к новым условиям. Поэтому бороться с кризисом помогает обновление обстановки, — поделилась Малиновская.

Она пояснила, что приверженность традиционным офисным пространствам с закрытыми кабинетами мешает компаниям менять свои методы работы. По словам эксперта, просторная территория, зоны для совместной работы, отказ от жесткой иерархии и прозрачные переговорные создают условия для открытого диалога и обмена идеями среди сотрудников: как новых, так и опытных.

Токсичная лояльность вредит не только сотрудникам, но и компании. Снаружи такие организации выглядят стабильными, но внутри утрачивают способность к изменениям. В итоге бизнес утрачивает скорость и качество решений, а вместе с ним и конкурентоспособность. Как следствие, компания теряет время и деньги. В кризис важно быстро ориентироваться и находить решения, которые актуальны, — заключила Малиновская.

Ранее председатель экспертного совета при комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что патентный троллинг — это серьезная проблема для бизнеса. По его словам, вопрос давления правовых механизмов на предпринимателей требует особого рассмотрения.