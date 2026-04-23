ВКС провели пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк

С государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России. По данным ведомства, со спутниками поддерживается устойчивая связь, все бортовые системы работают штатно.

Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщила, что Воздушно-космические силы России провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк. По данным ведомства, пуск осуществили 23 апреля в 11:29 по московскому времени.

До этого ракету «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-34» вывезли из монтажно-испытательного корпуса на стартовый стол космодрома Байконур. Корабль доставит на Международную космическую станцию свыше 2,5 тонны грузов различного назначения для экипажа.