Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 15:36

ВКС провели пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России. По данным ведомства, со спутниками поддерживается устойчивая связь, все бортовые системы работают штатно.

Космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщила, что Воздушно-космические силы России провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк. По данным ведомства, пуск осуществили 23 апреля в 11:29 по московскому времени.

До этого ракету «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-34» вывезли из монтажно-испытательного корпуса на стартовый стол космодрома Байконур. Корабль доставит на Международную космическую станцию свыше 2,5 тонны грузов различного назначения для экипажа.

Власть
Минобороны
спутники
ВКС
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.