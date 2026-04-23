В Роскосмосе раскрыли детали пуска ракеты-носителя «Ангара-1.2» ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк, передает пресс-служба Роскосмоса. По данным ведомства, пуск осуществили 23 апреля в 11:29 по московскому времени.

С Плесецка боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России, — сказано в сообщении.

Перед этим космические войска также провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Плесецка. Запуск состоялся в пятницу, 3 апреля, в 09:28 мск, в интересах МО РФ. Ракету среднего класса запустил боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил.

Ранее ракету «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-34» вывезли из монтажно-испытательного корпуса на стартовый стол космодрома Байконур. Корабль доставит на Международную космическую станцию свыше 2,5 тонны грузов различного назначения для экипажа.