Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский подарил ослика из знаменитого предвыборного ролика фермеру Сергею Балаеву, сообщает ИС «Вести». Мужчина рассказал, что судьба животного сложилась интересно: через время выяснилось, что он — ослица.

Когда мы встретились в очередной раз с Владимиром Вольфовичем, я говорю: «Вы же меня обманули, это же не осел, а ослица». Он смеялся: «Да я знаю», — сказал Балаев.

Он добавил, что через время ослице нашлась пара. Сейчас оба животных живут в добром здравии, и подаренная Жириновским ослица должна скоро разродиться.

Ранее стало известно, что одним из ключевых пророчеств, которое Жириновский повторял особенно часто, стала фраза: «Мир будет охвачен пламенем». Он предупреждал, что военные конфликты в 2026 году будут напоминать эффект домино и затронут не только Европу, но и Северную и Южную Америку, Ближний Восток и все постсоветское пространство.

Представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал, что президент России Владимир Путин относился к Жириновскому с большим уважением и находился с ним в очень содержательном диалоге. По его словам, это взаимодействие было интересно для обеих сторон.