23 апреля 2026 в 15:41

Фермер раскрыл секрет ослика из предвыборного ролика Жириновского

Фермер Балаев заявил, что ослик из ролика Жириновского оказался ослицей

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский подарил ослика из знаменитого предвыборного ролика фермеру Сергею Балаеву, сообщает ИС «Вести». Мужчина рассказал, что судьба животного сложилась интересно: через время выяснилось, что он — ослица.

Когда мы встретились в очередной раз с Владимиром Вольфовичем, я говорю: «Вы же меня обманули, это же не осел, а ослица». Он смеялся: «Да я знаю», — сказал Балаев.

Он добавил, что через время ослице нашлась пара. Сейчас оба животных живут в добром здравии, и подаренная Жириновским ослица должна скоро разродиться.

Ранее стало известно, что одним из ключевых пророчеств, которое Жириновский повторял особенно часто, стала фраза: «Мир будет охвачен пламенем». Он предупреждал, что военные конфликты в 2026 году будут напоминать эффект домино и затронут не только Европу, но и Северную и Южную Америку, Ближний Восток и все постсоветское пространство.

Представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал, что президент России Владимир Путин относился к Жириновскому с большим уважением и находился с ним в очень содержательном диалоге. По его словам, это взаимодействие было интересно для обеих сторон.

Общество
фермеры
Владимир Жириновский
животные
