«Приведет к краху»: на Западе раскрыли, какой удар Иран нанес Украине Reuters: украинские фермеры оказались на грани краха из-за войны в Иране

Конфликт на Ближнем Востоке серьезно ударил по украинским аграриям, пишет Reuters. По информации агентства, с тех пор как американо-израильские удары по Ирану вызвали перебои с поставками энергоносителей, стоимость топлива для фермеров выросла почти вдвое. В публикации говорится, что украинские сельхозпроизводители, которые вынуждены импортировать топливо и удобрения, практически не могут компенсировать возросшие расходы.

Нам уже сейчас нужно запасаться топливом для сбора урожая. Если мы не сможем собрать его, это приведет к полному краху, — приводит агентство слова источника.

Ранее сообщалось, что эскалация на Ближнем Востоке стала настоящей катастрофой на американских фермеров. Дело в том, что через Ормузский пролив шли крупные поставки удобрений, которые теперь сильно подорожали.

До этого заведующая научно-учебной лабораторией исследований современного Ирана НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева подтвердила, что дефицит воды и удобрений в ряде стран может привести к голоду. Она отметила, что свободных удобрений на рынке уже не осталось.