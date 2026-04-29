29 апреля 2026 в 03:15

«Покайтесь и попросите»: в РФПИ дали единственный совет Швеции

Дмитриев: страдающей без авиатоплива Швеции нужно покаяться и попросить его у РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Нехватка авиационного топлива в Швеции может привести страну к глубокому кризису, отметил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своих социальных сетях. Для его предотвращения он призвал скандинавскую страну покаяться и попросить ресурс у России.

Покайтесь и попросите у России авиационное топливо, — написал он, комментируя новость о том, что шведские авианосцы могут остаться без горючего.

До этого Дмитриев обратил внимание, что Европейский союз в условиях энергетического кризиса ведет спорную политику, которая вредит ему самому. Он проиллюстрировал, как европейцы, по его мнению, вредят сами себе, отказываясь от дешевых энергоносителей, опубликовав видео. На кадрах можно увидеть каратиста, который разбивает кирпич о собственную голову и отправляет себя в глубокий нокаут.

Ранее сооснователь Иркутской нефтяной компании (МНК) Марина Седых отметила, что основой энергетики в ближайшие 30–40 лет останется ископаемое топливо. По ее словам, именно оно до сих пор востребовано, в том числе для нефтехимии, авиации и питания центров обработки данных.

Европа
Швеция
Кирилл Дмитриев
топливо
