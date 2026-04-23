23 апреля 2026 в 15:25

В Минобрнауки анонсировали новую специальность в российских вузах

Фальков: российские вузы введут специальность по автономным мобильным системам

Валерий Фальков Валерий Фальков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В российских вузах появится новая специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. По его словам, на разработку нового направления повиляли новые технологии и изменения на рынке труда, передает РИА Новости.

С этого года начиная у нас появляется новая программа, новая специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Раньше такого не было, — рассказал Фальков.

Ранее министр отмечал, что в России необходимо полностью переосмыслить понятие высшего образования во всех его проявлениях. По его мнению, мир проходит через серьезные технологические перемены, потому образование должно следовать за ним.

До этого Минпросвещения информировало, что школьную программу привели в полное соответствие с требованиями ЕГЭ. В ведомстве считают, что это позволит исключить «сюрпризы» на экзаменах и снизит уровень тревожности у выпускников.

Также Росстандарт утвердил новый ГОСТ на учебное оборудование для школ и вузов, который вступит в силу с июня 2026 года. Документ охватывает приборы, модели и демонстрационные изделия.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

