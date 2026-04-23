В Минобрнауки анонсировали новую специальность в российских вузах Фальков: российские вузы введут специальность по автономным мобильным системам

В российских вузах появится новая специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. По его словам, на разработку нового направления повиляли новые технологии и изменения на рынке труда, передает РИА Новости.

С этого года начиная у нас появляется новая программа, новая специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Раньше такого не было, — рассказал Фальков.

Ранее министр отмечал, что в России необходимо полностью переосмыслить понятие высшего образования во всех его проявлениях. По его мнению, мир проходит через серьезные технологические перемены, потому образование должно следовать за ним.

До этого Минпросвещения информировало, что школьную программу привели в полное соответствие с требованиями ЕГЭ. В ведомстве считают, что это позволит исключить «сюрпризы» на экзаменах и снизит уровень тревожности у выпускников.

Также Росстандарт утвердил новый ГОСТ на учебное оборудование для школ и вузов, который вступит в силу с июня 2026 года. Документ охватывает приборы, модели и демонстрационные изделия.