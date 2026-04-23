Гендиректора организовавшей смертельный тур в Бурятии фирмы арестовали Суд арестовал главу фирмы, организовавшей тур на гору Мунку-Сардык в Бурятии

Тункинский районный суд арестовал генерального директора компании, которая организовала тур на гору Мунку-Сардык в Бурятии, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Во время этого похода погибли трое туристов из Красноярска.

Следователи продолжают восстанавливать полную картину случившегося, изучая обстоятельства подготовки тура и соблюдение правил безопасности в горах. Группа из Красноярска прибыла в поселок Монды 18 апреля и начала восхождение, которое закончилось гибелью участников на обратном пути 20 апреля.

Позже выяснилось, что причиной несчастного случая мог стать обрыв связки во время спуска. Ситуацию усугубило резкое ухудшение погодных условий. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.